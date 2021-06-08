أديب: ملف العدالة في السودان (تعبان) وليس بخير

الخرطوم: السوداني

وصف رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب، ملف العدالة في السودان بأنه (تعبان) وليس بخير ويحتاج الى إعادة تأهيل، موضحًا أن البلاد بدون محكمة دستورية لأكثر من سنة ونصف.

وكشف في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أنه لم يكن يعلم بحجم المهمة الموكلة اليه، وكان يعتقد أن المسألة ستكون أسهل كثيراً مما هي عليه الآن، مشيراً الى أنها قضية معقدة وحجمها كبير.

وفي سياق منفصل، أوضح أديب بصفته رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، ان إقالة رئيسة القضاء تمثل مخالفة دستورية لا جدال فيها وفعل خاطئ، مشيرًا إلى انهم في اللجنة القانونية جلسوا مع المرشحين الجدد لشغل منصب رئيس القضاء وقدموا لهم النصح، منتقداً تأخر اكتمال أجهزة الفترة الانتقالية، قائلاً: “إنهم تحدثوا كثيراً في هذا الخصوص حتى تعبوا من الكلام” على حد وصفه.