هلال الابيض يتدرب بملعب القادة والاركان

عقد فريق الكرة بنادي الهلال الابيض مرانه الرئيسي صباح امس علي ملعب كلية القادة والاركان بام درمان وذلك تاهبا لمنازلة الاهلي الخرطوم (الفرسان) في ثالث جولات الفريق للقسم الثاني لمنافسة الدوري الممتاز مساء غد الاربعاء باستاد المريخ بام درمان واشتمل المران علي الشقين البدني والتكتيكي وشدد الجهاز الفني على ضرورة تطبيق الموجهات الفنية من قبل اللاعبين مع الاداء القوي والضاغط والسعي لمواصلة العروض الجيدة وعدم التفريط في نقاط جولة الاربعاء والتقدم للمراكز الامامية.

وشهد مران الفريق من خارج الملعب نجم وسط الفريق الخلوق والمتميز عمرو مبارك بعد عودته للبلاد ووجد ترحيبا حارا من قبل زملائه اللاعبين باعتباره إحدى دعامات الفريق الكبيرة وتمثل عودته مكسبا حقيقيا للفريق.