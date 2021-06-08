محكمة انقلاب الإنقاذ تتسلم مذكرات احتجاج هيئة الدفاع على ما اعتبرته اساءة من الاتهام

الخرطوم: السوداني

تسلمت محكمة مدبري إنقلاب 30 يونيو 1989 مذكرات إحتجاج هيئة الدفاع على ما اعتبرته إساءة وجهت إليهم من قبل ممثل هيئة الإتهام حين وصف مداخلات الدفاع في جلسة الخامس والعشرين من مايو الماضي بأنها” استهتار بالمحكمة”.

وتباينت ردود مذكرات السادة المحامين في هيئة الدفاع لهيئة المحكمة بين طلب المحكمة بالسماح لهم بفتح بلاغات جنائية في مواجهة رئيس هيئة الإتهام الأستاذ عبد القادر البدوي كرد اعتبار لهم، وبين رد فعل هادئ اكتفى بطلب الإعتذار من هيئة الاتهام.

ورفعت المحكمة جلستها وحددت يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل جلسة لسماع رد هيئة الإتهام على مذكرات الدفاع.