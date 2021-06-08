الدفاع المدني بالخرطوم ينقذ 4 أشخاص من الغرق في النيل بينهم 3 فتيات

الخرطوم: السوداني

تمكنت دائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم وعبر وحدة الإنقاذ النهري من إنقاذ حياة أربعة أشخاص من الغرق من ضمنهم ثلاث فتيات وذلك بمياه نهر النيل بمنطقة القماير جهة امدرمان.

وبالعودة لتقاصيل الحادثة وفق (المكتب الصحفي للشرطة) بانه قد ورد بلاغ لغرفة بلاغات طوارئ الدفاع المدني (998) يفيد بتعرض شخص للغرق بمياه النيل الأزرق قبالة منطقة القماير وعلى ضوء ذلك تمت الاستجابة السريعة للبلاغ وتم توجيه نقطة ارتكاز الشريط النيلي بتلك المنطقة لإجراء اللازم حيال هذا البلاغ.

وعقب تحرك فريق الإنقاذ النهري للمنطقة المحددة تلاحظ وجود جمهرة كبيرة من المواطنين وتبين لاحقا تعرض ثلاث فتيات للغرق في هذه اللحظة وهنا ظهر التفكير العالي والتدريب المتقدم و الإحترافية المهنية لأفراد الدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الحالات حيث إنقسم الفريق المنوط به إنقاذ الشخص موضوع البلاغ الي مجوعتين الأول بقيادة المساعد شرطة / أحمد عريفي والذي تولي بنفسه مهمة إنقاذ الفتيات الثلاث.

وفي هذه اللحظة العصيبة لم يفكر في نفسه والخطر المحدق به وفجأة ودون تفكير ومقدمات القى بنفسه في مياه النيل وعمل على إنقاذ أرواح الفتيات لإجادته السباحة حيث نجح في إنتشالهن من النهر وهن في اللحظات الاخيرة من الغرق.

بينما نجح الفريق الآخر من إنقاذ الشخص موضوع البلاغ وهو طالب حربي حيث جاءت عمليات الإنقاذ متزامنة مع بعضها في نفس الوقت، و كللت عمليات الإنقاذ بالنجاح وتم انقاذ ارواح الجميع.

و تم إسعاف الفتيات إلى حوادث مستشفى امدرمان وبعد إجراء الكشف لهم اتضح أن حالتهن الصحية جيدة ومستقرة.