شداد: مباراتا المنتخب حصرياً على تلفزيون السودان باتفاق مسبق

الخرطوم: السوداني

أكد البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، أن بث مباراتي المنتخب الوطني الأول ونظيره الزامبي يومي الجمعة والأحد المقبلين، سيتم بثهما حصرياً على الفضائية السودانية، بعد اتفاق مسبق.

وقال رئيس الاتحاد إنهم يشكرون كل القنوات الراغبة في النقل، والتي تواصلت مع نائب رئيس الاتحاد، منوهاً إلى أن الاتفاق اكتمل بشكل نهائي، ولم يكن الهدف الرئيسي من الاتفاق مع الفضائية السودانية الكسب المادي، بقدر المُشاهدة والانتشار، وهذا لم يحُل دون اتفاق واضح في العائد.

وأبان رئيس الاتحاد أن هذا التوضيح كان واجب النشر مع تقديرهم واحترامهم لجهود نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة.