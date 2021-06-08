بالصور.. شرطة تأمين امتحانات الأساس تنقذ حياة طالب بمدرسة بالصحافة انهار به بئر السايفون

الخرطوم: السوداني

نجحت شرطة تأمين امتحانات شهادة مرحلة الأساس في إنقاذ حياة طالب جلس لامتحانات الشهادة وذلك بمدرسة نور الاسلام بالصحافة وإنتشاله من بئر قد انهار باحدي حمامات المدرسة.

وتعود تفاصيل الحادثة وفق (المكتب الصحفي للشرطة) بانه قبل إنعقاد جلسة امتحانات شهادة الأساس في فترتها الاولي الصباحية تفاجأ الجميع بصراخ يصدر من أحد الحمامات الملحقة بالمدرسة مركز (الامتحان) وإستجابة للنداء هرع الجميع لمصدر الصوت وكانت المفاجأة بانهيار بئر السايفون الخاص بالمدرسة وأن الصراخ يصدر من احد الطلاب الممتحنين بالمدرسة ويدعي عبد الرحمن عصمت وكانت جميع أجزاء جسده داخل البئر ممسكا بأطراف أصابع يده على الحافة.

و في اللحظات الأخيرة لسقوطه داخل البئر وعلي الفور تمت الاستجابة السريعة من قبل الجندي شرطة الفاتح مجذوب التابع لقسم إمتداد الدرجة الثالثة والذي يعمل على تأمين الإمتحانات بالمدرسة.

و لم يتردد في غوث الطالب ونجدته غير آبه بمخاطر سقوطه في البئر من جراء عملية إنقاذ الطالب وتوجه نحوه وأمسك بالطالب الذي كان سقوطه وشيكا وقام بإدخال نفسه داخل طرف البئر وأخرج الحزام الذي كان يرتديه والقاه علي الطالب فامسك به وتمكن من انتشاله وانقاذ حياته وسط حشود من الأساتذة والطلاب الذين عاشوا لحظات عصيبة في محاولة انقاذ الطالب.

وفور نجاح عملية الإنقاذ تعالت الاصوات بالتكبير والتهليل والزغاريد حيث وجدت تلك الخطوة و المروءة والشهامة التي تحلي بها الجندي المذكور الإشادة والتقدير من إدارة المدرسة والمعلمين والمعلمات واسر الطلاب ومن الحضور، و واصل الطالب بعد ذلك امتحانه في هدوء وسلام عقب تبديل ملابسه.