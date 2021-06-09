لجنة مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع اليابان

الخرطوم : السوداني

اتفق السودان واليابان على تكوين لجنة شتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما .

وبحث وزير المالية د. جبريل ابراهيم مع سفير اليابان لدى السودان هاتوري تاكاشي، مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين .

وقال السفير اليابانب في تصريح صحفي، إن هدف اللجنة المشتركة المزمع تشكيلها هو تبادل المعلومات عن بيئة الاستثمار في السودان وفرص العمل المشترك بين البلدين كخطوة اولى، و ستتم دعوة رجال اعمال سودانيين الى طوكيو وتقديم سمنار حول فرص الاستثمار خلال العام وايضا دعوة رجال اعمال يابانيين لزيارة السودان لعرض متطلبات التنمية ودعم الاقتصاد.