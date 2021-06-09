غرفة البصات لـ(السوداني): الحديث عن زيادة في أسعار التذاكر لا أساس له من الصحة

الخرطوم: اليسع أحمد

أَكد رئيس لجنة تسيير غرفة البصات السفرية أحمد الطريفي لـ(السوداني)، ثبات واستقرار أسعار تذاكر البصات السفرية منذ عطلة العيد، وقال الطريفي إن الحديث عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر البصات السفرية بنسبة 200% غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأوضح أن زيادة تذاكر البصات تتم عبر لجان مُتخصصة تضم كلاً من غرفة البصات السفرية، واتحاد غرف النقل السوداني، ووحدة النقل البري، ونوه إلى أن زيادة أسعار الوقود وحدها ليس مبرراً للزيادة، بل لديهم عدة أسباب غيرها منذ توحيد سعر الصرف الذي انعكس على زيادة أسعار الاسبيرات وقطع الغيار المختلفة، مؤكداً إسقاط 25% من قيمة التذكرة الآنية حال أسقطت الحكومة نسبة الضرائب المفروضة على التذاكر التي تصل 22% من قيمة كل تذكرة.