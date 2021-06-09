مدير السدود لـ (السوداني) : إفراغ تكزي يزيد توليد الكهرباء بمروي

الخرطوم: هالة

كشف مدير إدارة السدود بالسودان معتصم العوض لـ (السوداني) معلومات جديدة عن إفراغ السلطات الإثيوبية لسد تكزي، لافتا الى أن إدارة الكهرباء الأثيوبية أخطرت الجهاز الفني للموارد المائية السوداني بإفراغ السد إستعدادا لموسم الفيضان والأمطار، وأن عملية إفراغه تستغرق (15) يوم ويضخ (2,5) مليار متر مكعب من المياه .

ونفى مديرالسدود تسبب الإفراغ في حدوث فيضانات، وإنما زيادة في المناسيب بالمناطق المذكورة، مشيرا الى إستفادة السودان من هذه المياه في توليد الكهرباء بمروي، فضلا عن إسهامها في تنشيط حمولة التوربينات بأعالي عطبرة