غرفة المصدرين ترتب لتنفيذ إتفاق شركاء الموانيء

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلن الناطق الرسمي للجنة التنفيذية للغرفة القومية للمصدرين أحمد الطيب العنان عن تنظيم الغرفة لفعالية إنفاذ إتفاقية شركاء الموانئ والتي وقعتها الغرفة مع شركاء الموانئ مؤخرا بولاية البحر الاحمر لتسهيل الإجراءات وتطوير أنظمة العمل.

وقال العنان إن الفعالية ستقام يوم الثلاثاء المقبل الخامس عشر من يونيو لاكمال المرحلة الثانية منها برعاية وزير التجارة والتموين ووزراء القطاع الاقتصادي لتنفيذ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن الغرفة وجهت الدعوة للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية لحضور الفعالية ولتوفير الضمانات السياسية المطلوبة لتنفيذ الحلول الآنية والكلية للازمات التي ظلت تعترض الموانئ مما يساهم في انسياب الصادرات والواردات وينعكس ذلك إيجابا على معالجة الخلل في الميزان التجاري واسعار السلع.

وأكد الناطق الرسمي للغرفة إن غرفتي المصدرين والمستوردين تعملان على خدمة اهداف التجارة ودعم خطوات الاصلاح الاقتصادي للدولة لتجاوز الازمات المعيشية للمواطن.