بوب: قطع الانترنت أثناء فترة امتحانات الشهادة السودانية عجز إداري

الخرطوم: السوداني

اشار البروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد إلى انه رشحت انباء عن أن الحكومة تتجه لقطع خدمة الانترنت خلال فترة امتحانات الشهادة السودانية ولفترة اسبوعين في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى انه كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري، ولكن اعتقد أن ذلك هو قمة العجز الاداري.

ويرى بوب أن سرية الامتحانات هي ركيزة اساسية وتحتاج إلى ضمانات وتشرف عليها ادارة كاملة اذا عملت بكفاءة، وتساءل بوب كيف يكون هناك تسرب والمشتبه به هو الوسائط وموبايلات الممتحنين فهذه مسئولية المراقبين، ولذلك فإن الامر يتعلق بكفاءة الادارة في وزارة التعليم.

وأوضح بوب أن تعطيل الشبكة يكلف الكثير من الاموال ويعطل المصالح دون مراعاة مشاغل ومصالح الناس الذين يعتمدون على شبكه الإنترنت في طبيعة أعمالهم اليومية وتقديم الخدمات للجمهور.