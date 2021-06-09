خبير اقتصادي: وقف استيراد السيارات الصغيرة قرار صائب

الخرطوم: السوداني

اعتبر الخبير الاقتصادي د. عماد الدين جامع قرار وزارة التجارة بمنع إستيراد السيارات الصغيرة بمثابة القرار الصائب والشجاع لجهة مساهمته المباشرة في الإصلاح الاقتصادي، مؤكداَ أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من مقدرات البلاد الاقتصادية.

وأوضح جامع في تصريح صحفي أن استيراد السيارات يستنزف موارد كبيرة من العملات الأجنبية ويزيد الطلب عليها، الأمر الذي يسهم في إضعاف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى. وأضاف “ليس هناك ضرورة لاستيراد العربات”، مبيناَ أن وقف استيراد السيارات جاء في إطار تنفيذ حزمة الإجراءات التي ابتدرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم الذي يترأس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء. وأضاف أن هذه الخطوة ستعمل على توفير العملات الأجنبية وتوجيهها لمقابلة الاحتياجات الأساسية للمواطنين المتمثلة في استيراد الوقود والدقيق والغاز.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة الاستمرار في استنباط مثل هذه السياسات الإصلاحية التي تساعد على وقف نزيف موارد البلاد النقدية، داعياَ الى ضرورة التعامل مع الموارد بشفافية ونزاهة باعتبار أن هدر الموارد يعد المعوق الرئيسي لانطلاقة الاقتصاد الوطني.