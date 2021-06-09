إجراء أول عملية قسطرة قلب بولاية شمال كردفان

الخرطوم : سعيد عباس

اوفد المركز القومي لأمراض وجراحة القلب بالخرطوم وبالتضامن مع مستشفى الشعب التعليمي فريقا طبيا وفنيا متكاملا بقيادة البروف صلاح الباشا مدير المركز القومي لامراض وجراحة القلب بالخرطوم، وذلك لإجراء عمليات قسطرة قلب متنوعة بالولاية وذلك بعد أن ارسلت شركة (قولدن ايقل) فريقا فنيا متكاملا للوقوف على الجوانب الفنية والهندسية في تركيب وتشغيل جهاز قسطرة القلب بالولاية.

وأكد البروف صلاح الباشا مدير المركز بأنهم قاموا بإجراء 17 عملية لقسطرة القلب بمستشفى الضمان الاجتماعي بمدينة الابيض، وقال إن جهاز قسطرة القلب ماركة (كانون) يعتبر (حصان شغل) نسبة لتميزه بعدد من المزايا الفنية والالكترونية الرقمية الحديثة، منوها الى أنهم جاهزون لإجراء حوالى 15 الى 20 عملية في اليوم الواحد، واضاف بأن ذلك الرقم كفيل بتغطية كل الحالات بولاية شمال كردفان.

ومن جهته قال استشاري القلب والباطنية الدكتور دسوقي حسن إنهم وطّنوا علاج عمليات القلب والقسطرة بمدينة الابيض ومزقوا فاتورة السفر للعاصمة او خارج البلاد، مؤكدا أنهم قاموا بإجراء 17 عملية لمواطني الولاية بالمجان وذلك بعد أن يتأكدوا بأن المريض سوداني الجنسية ويحمل الرقم الوطني.