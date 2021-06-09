مذكرة تفاهم بين (جوان) للإنتاج الفني والإعلامي واتحاد فن الغناء الشعبي

الخرطوم: سعيد عباس

عقد المكتب التنفيذي باتحاد فن الغناء الشعبي في اليومين الماضيين اجتماعا تفاكريا مع رئيس مجلس ادارة شركة (جوان) للانتاج الفني والاعلامي مشاعر عثمان رئيسة تحرير صحيفة اول النهار الالكترونية، وذلك بغرض تكليف شركة (جوان) راعيا اعلاميا لفعاليات اسبوع الغناء الشعبي باتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان.. وقال عضو المكتب التنفيذي صديق نقد الله أنهم اعدوا العدة لإقامة اسبوع فني للغناء الشعبي يشتمل على ليال غنائية متنوعة منها اغان للحقيبة في ليلة خصصت لها تماما ويوما لغناء الحماسة وليلة للغناء الوطني وليلة للغناء الشعبي الحديث وليالي اخريات لأعمال الرعيل الاول لرواد الحقيبة بجانب فقرات تكريمية لعدد من الرموز الفنية والاعلامية والثقافية بالبلاد