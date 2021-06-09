صاحب معصرة زيت السمسم البلدية تدار بالجمال محمد توم (١-٢): أحلم بالوصول للعالمية

حوار: نزار عباس

تعد معاصر زيوت السمسم التي تديرها الجمال لعصر حبوب السمسم من اقدم التقنيات الصناعية في تاريخ البشرية وذلك قبل ظهور المكابس والمصانع الحديثة التي تدار بالكهرباء.. ورغم عراقة وقدم هذه المعاصر ماتزال محافظة على مكانتها ودائما ما تنال الإعجاب والتقدير لجودة منتجاتها.. وهي أحد الوسائل للتعبير عن ثقافة وتراث الاوطان والتذكير بالماضي التليد..

(كوكتيل) استهدفت صاحب معصرة زيت السمسم البلدية محمد توم مختار الذي جاء للعاصمة من ولاية شمال كردفان للعمل في مهنة أجداده التي توارثها عنهم رغم تفوقة الاكاديمي وحصوله على بكالوريوس ادارة الاعمال من جامعة كرري، فماذا قال؟..

من انت؟ ومن اين جئت؟

انا محمد توم مختار من ابناء مدينة الابيض ولاية شمال كردفان

اشرح فكرة عصارة زيت السمسم ؟

انا في الحقيقة ورثتها من الاهل في منطقتنا شمال مدينة الابيض، وتعتبر هذه مهنتهم الرئيسية لذلك اصبحت مهنتي الآن .

لكنك شاب في مقتبل العمر.. اين اهتمامك بالدراسة والتعليم؟

اكملت مراحلي التعليمية ونلت درجة البكالوريوس من جامعة كرري بتقدير جيد جدا.

بعد أن تخرجك لماذا لم تعمل في السلك الوظيفي؟

لم اهتم بالوظيفة كثيرا وفضلت مهنتي ومهنة أجدادي على العمل الوظيفي، وبعض ابناء دفعتي في الجامعة حين يأتون لزيارتي، يتساءلون لماذا لم اعمل في السلك الوظيفي رغم تفوقي في الدراسة وانا اكتفي بابتسامة كإجابة على سؤالهم .

وما سر الاجابة بابتسامة؟

لان (ابتسامة حبيبي تكفي مهما كان بينا الغرام) وانا املك اهدافا واحلاما كبيرة اريد تحقيقها من هذا المشروع .

ماهي احلامك واهدافك؟

أحلامي أن اصل بهذا المشروع للعالمية فهو اكثر جودة وضمان من زيوت المصانع الحديثة.. واذا وجد اهتماما سوف يصل للعالمية كأجود وافضل وافيد منتجات الزيوت في العالم دون منازع.

كيف سيكون الافضل على مستوى العالم؟

هذا كلام علمي ومجرب وليست مجاملة فعصارة زيت السمسم البلدية هي (نمبر ون) في العالم من حيث الجودة والفائدة الغذائية عكس المصانع الحديثة التي تهتم بإنتاج كميات كبيرة على حساب الجودة بإضافة مواد على زيت السمسم.

ولكن منتجاتكم البلدية اغلى من منتجات المصانع؟

نعم اغلى من المصانع والسبب اننا بننتج الزيت بنسبة استخلاص ٤٠% بينما المصانع تنتج بنسبة استخلاص لا تتعدى ١% ويضاف اليه مواد اخرى للحصول على اكبر كمية انتاج، كما أن العمل في المعاصر البلدية بالطريقة التقليدية مرهق وانتاجه قليل عكس المصانع وهذا يفسر فارق السعر .

اغلبية المستهلكين يتحدثون عن انعدام زيت السمسم الاصلي ويتحسرون على زيت السمسم الزمان الاصلي؟

نعم اسمع هذا الكلام كثيرا ولكن لا اساس له من الصحة، وربما لم يجربوا زيوت المعاصر البلدية، واؤكد أن الجودة هي نفسها جودة السابق

ما هي مكونات العصارة البلدية ؟

مكونات المعصرة البلدية او التقليدية بسيطة، هي خشب مجوف من الداخل للمعصرة ويفضل خشب المهوقني بالاضافة الى جمل صغير السن ليتعلم سريعا ويقوم بالدوران حول العصارة لانتاج الزيت، بالاضافة لكشك بيع المنتجات بالاضافة لحبوب السمسم وقوارير بلاستيكية للتعبئة فقط لاغير .

هل بإمكان اي شخص العمل في هذا المشروع ؟

في الحقيقة ممكن اي شخص، ولكنه صعب جدا في البداية لان التعامل مع الإبل يحتاج لخبرة وليس بمقدور اي شخص أن يتعامل معه دون علم ودراية لان هذا الحيوان حساس ويحتاج لتعامل خاص حتى لا يصيبك في مقتل ؟

كيف يمكن للجمل أن يقتل؟

لان الابل حيوان اليف وخلق لخدمة الانسان ولكنه لا يرضى الحقارة والاستحقار واي ضرب مبرح او تعامل غير جيد يقوم بالانتقام منك وان كان بعد سنوات عديدة فهو حيوان ذكي لا ينسى الجميل ولا ينسى التعامل السئ، وكثيرا ما قام بالانتقام من صاحبه، إضافة لذلك أن الجمال في العصارات تأكل مخلفات السمسم بعد عصره وهو يحتوي على نسبة بروتينات عالية جدا فيصبح قويا وشرسا وضخما يصعب التعامل معه، لذلك نحن في المعصره نحاول أن يأكل من السمسم نسبة ٥٠% حتى لا يفلت منا ونفقد السيطرة عليه ويفضل بيعه واستبداله كل عام بسبب تناوله للسمسم .

* وهل تستفيدون من مخلفات السمسم بعد استخراج الزيت؟

بالتأكيد هنالك فائدة من مخلفات زيت السمسم فهو يستخدم كعلف لتسمين الدواجن ويدر اللبن للابقار والماعز وجميع الحيوانات النباتية فالسمسم وجبة كاملة الدسم.