بعد رفضه إحياء أي حفل غنائي.. جمهور أحمد الصادق يطلق عليه لقب (نمبر ون)

الخرطوم: تفاؤل العامري

حصدت الخطوة التي اتخذها الفنان الشاب أحمد الصادق اشادة وإعجاب جماهيره، اذ رفض أحمد إحياء أي حفل غنائي في الظروف الراهنة، مشيرا الي أنه سيكون أنانياً حال فكر في الدعوة لحفل.

قائلاً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (حب النفس إنك تعاين لنفسك ومصلحتك وتنسى هم الناس ومستحيل أغني والبلد كل يوم ماشة من سيء إلى أسوأ) الشيء الذي دفع محبيه لإطلاق لقب (نمبر ون) على مطربهم الذي تباروا في إطلاق الألقاب عليه منذ اطلالته الأولى بالساحة الفنية، وتم تداول الخبر على نطاق واسع من صفحات معجبيه الذين أكدوا أن الخطوة غير غريبة على أحمد الصادق الذي عرف بإنسانيته.