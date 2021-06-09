كلارك يرفع الإيقاع المريخ يواصل التدريبات القوية على ملعبه بأم درمان

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ عصر اليوم الثلاثاء حصة تدريبية ساخنة بالقلعة الحمراء استمرت لساعة ونصف، حرص من خلالها الطاقم الفني على إخضاع اللاعبين لتدريبات متنوعة تحت إشراف المدير الفني الإنجليزي كلارك إلى جانب مساعده المعد البدني المصري إسلام جمال ومدرب الحراس الكابتن عبد العزيز كنه الذي مثل تواجده إضافة نوعية كبيرة للجهاز الفني وذلك من خلال الحراك الذي قام به والتدريبات القوية لحراس المرمى تمهيدا لاعادتهم لسابق عهدهم وتقديم الأفضل فيما تبقى من استحقاقات خلال الموسم الجاري.

وستواصل الفرقة الحمراء التحضيرات في الثامنة من صباح اليوم الأربعاء بالرد كسل بأم درمان.