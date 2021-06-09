هلال الابيض ينازل الفرسان

يخوض هلال الابيض (24) نقطة اليوم تحديا في بطولة الدوري الممتاز امام الاهلي الخرطوم (14) نقطة ، وتمثل المباراة تحديا مهما للطرفين حيث اختتم فريق الكرة بنادي الهلال الابيض تحضيراته صباح امس الثلاثاء بملعب الجريف بمران خفيف مدته خمسون دقيقة وذلك تأهبا واستعدادا لمواجهة الاهلي الخرطوم الاربعاء الساعة السابعة مساء باستاد المريخ بأم درمان ووضع الجهاز الفني الطريقة والتكتيك الذي سيؤدي به المباراة.

ومن خلال المران اظهر اللاعبون تألقا جماعيا مع الاداء بقوة وحماس وذلك من اجل اقتحام توليفة الجنرال صلاح محمد آدم الاساسية كذلك ظهر حراس العرين بمستوى فني وبدني مميز واشتدت وتيرة التنافس بينهم خاصة الثنائي عرفات عبدالفتاح ويونس الطيب.

وعقب نهاية المران قدم الجنرال صلاح محمد آدم محاضرة مطولة للاعبين شكرهم من خلالها على الاداء القوي والجاد في مباراه الشرطة القضارف، مطالبا اياهم بالسير على ذات النهج بالتركيز والاهتمام والتجويد، مجددا ثقته التامة في جميع عناصر فريقه لاداء ماهو مطلوب. وشدد الجنرال على عدم التفريط في كافة المواجهات وذلك بالاداء القوي الجاد المصحوب بالقتال والحماس والمسئولية.