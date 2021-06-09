الشرطة القضارف في مواجهة توتي

يسعى فريق الشرطة القضارف (14) نقطة لتحسين موقفه في بطولة الدوري الممتاز حينما يواجه توتي (20) نقطة في بطولة الدوري الممتاز، واختتم فريق الشرطة القضارف صباح امس سلسلة تحضيراته الميدانية بملعب اكاديمية تقانة كرة القدم تأهباً لمواجهة “توتي” عصر الاربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الشرطة المباراة من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاث لتحسين موقفه في سلم ترتيب المنافسة وأكد اللاعبون خلال المران رغبتهم القوية في تقديم أفضل ما عندهم من أجل الانتصار. وكانت الروح المعنوية العالية والحماس السمة الابرز بالحصة التي استمرت لساعة جهز خلالها الجهاز الفني توليفته التي سيلعب بها المباراة ، وأجرى كفاح صالح تقسيمة ما بين السماوي والاحمر انتهت تعادلية بهدف للكل.