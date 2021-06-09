المنتخب الزامبي يحدد موعد وصوله للسودان

حدد المنتخب الزامبي لكرة القدم، موعد وصوله للسودان، لخوض مباراتين وديتين أمام السودان، يومي 11، و13 يونيو الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب تأكيدات المحلل الفني للمنتخب الزامبي، السوداني محمد أحمد “بشة”، في تصريحات لكووورة فإنَّ الرصاصات النحاسية سيصلون، الخرطوم فجر الأربعاء المقبل.

وحشد الصربي ميتشو، مدرب زامبيا، قائمة من 22 لاعبًا، على النحو التالي:

سيريل تشيبوي، ولاميك سيامي، وجورجي سيناجاسي، وتاندي أموابي، وآيزك شاموجومبا، وجولدين مافوينتا، وبينيدكت تشيبيشي، وبروسبر تشيلويا، دومينيك تشاندا، ماكابانيسو ماجينجي.

بينسون ساكالا، وسبينسر ساوتو، وسالوتاني فيري، وآميتي شاميندي، وبول كاتيما، وبرينس مومبا، وكولينز سيكومبي، وموسيس فيري، وروجرز كولا، أنتازانا مايمبي، بريان أمويلا.

كان المنتخب الزامبي، خسر يوم السبت الماضي مباراته الودية الأولى خلال أيام الفيفا أمام مضيفه السنغالي (1-3).