فيلود يبرز أهمية مواجهتي زامبيا

شدد الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب السودان، أمس الثلاثاء، على أهمية مواجهتي زامبيا لتجهيز صقور الجديان لمباراة ليبيا المصيرية.

ويواجه منتخب السودان، نظيره الزامبي، وديًا يومي 11 و13 من الشهر الجاري، تحضيرًا لمواجهة ليبيا يوم 19 يونيو الجاري، والتي تؤهل لنهائيات كأس العرب المقامة بقطر نهاية العام.

وقال فيلود: “نحن في طريقنا للاستعداد الكامل لمواجهة المنتخب الليبي، وستكون فترة الإعداد مكثفة ما بين 7 إلى 8 أيام نخوض خلالها مواجهتين ضد زامبيا، ومنتخب السودان سيكون جاهزا بشكل الكامل لمباراة ليبيا”.

وأضاف: “خلال إعدادنا الجاري نحن لا نفكر في مواجهتي زامبيا لكن في مباراة المنتخب الليبي، ولهذا سوف نقوم بتنفيذ فترة إعداد وعمل بدني وتكتيكي قوي جدا”.

وأتم الفرنسي هوبير فيلود صاحب الـ62 عامًا: “فترة الإعداد الحالية أيضا جيدة لأنها تتيح لنا فرصة اكتشاف لاعبين جدد”.