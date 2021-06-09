حمدوك يبحث مع وزيري الخارجية والري المصريين الملء الأحادي الثاني لسد النهضة

تناول رئيس الوزراء في لقائه مع وزيري الخارجية والري المصريين، العلاقات السودانية – المصرية وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين، وتناول اللقاء الذي تمّ بمجلس الوزراء الملء الأحادي الثاني لسد النهضة دُون التوصُّل لاتفاق قانوني ملزم حول التشغيل وتبادل المعلومات والذي يضر بالمَصالح والأمن المائي لدول المصب السودان ومصر.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف عمل آلية التنسيق على المستوى الفني ودعم المسار الأفريقي للاتفاق بين الدول الثلاث قبل الملء.