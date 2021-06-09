عاجل.. وزير المالية: سنعطي المزارعين سعراً تركيزياً للقمح أعلى من السعر العالمي، وسنذهب لمنتج الذرة وسنعطيه سعراً أعلى أيضاً، سنتعامل فقط مع المنتجين وندعمهم (لكن الناس العاوزين يسمسروا في النص بالدعم لن نتعامل معهم).

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عاجل.. وزير المالية: لدينا ترتيبات آخرى لدعم المزارعين، وسنشتري منهم المنتج بسعر تركيزي. فالوزارة دعمت ٩٠% من المزارعين بالوقود من قبل، ٤٣% فقط منهم زرعوا بالوقود المدعوم، والبقية (يمشوا ينوموا ويبيعوا الوقود المدعوم ولا ينتجون)!
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عاجل.. وزير المالية: لدينا ترتيبات آخرى لدعم المزارعين، وسنشتري منهم المنتج بسعر تركيزي. فالوزارة دعمت ٩٠% من المزارعين بالوقود من قبل، ٤٣% فقط منهم زرعوا بالوقود المدعوم، والبقية (يمشوا ينوموا ويبيعوا الوقود المدعوم ولا ينتجون)!
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