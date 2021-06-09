عاجل.. وزير المالية: سنعطي المزارعين سعراً تركيزياً للقمح أعلى من السعر العالمي، وسنذهب لمنتج الذرة وسنعطيه سعراً أعلى أيضاً، سنتعامل فقط مع المنتجين وندعمهم (لكن الناس العاوزين يسمسروا في النص بالدعم لن نتعامل معهم).