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د. جبريل: (الزول العندو الـ ٢٠٠ ألف فدان، لديه قدرة على الزراعة، وما في داعي المواطن المسكين الما لاقي يأكل يدعم المقتدر)

أخبار السودان
By alsudani 0
alsudani
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