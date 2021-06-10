صاحب مصانع: زيادة أسعار الوقود ترفع التكلفة لكل المنتجات

الخرطوم : رحاب فريني

أكد رئيس غرفة الغذائيات السابق وصاحب مصانع عبدالرحمن عباس، أن زيادة أسعار الجازولين والبنزين تؤثر علي زيادة الأسعار لأنها تزيد من سعر التكلفة لكل المنتجات.

وقال في حديثه لـ (السوداني) إن هذه الزيادة ستنعكس على الخدمات بشكل عام، إضافة إلى أن العمالة تطالب بالزيادة، مؤكداً على تأثيرها الكبير على القطاع الصناعي، وقال عباس نتأثر نحن كأصحاب مصانع كما تؤثر الزيادة كذلك على المواطن لجهة أن هذه الزيادة ترفع من تكلفة الإنتاج سواء كانت مصانع أو خدمات، إضافة إلى أنها ستزيد تعرفة المواصلات.

ودعا رئيس غرفة الغذائيات السابق الدولة بقفل باب التعدين الأهلي للذهب، وقال عباس إن الدولة لم تستفد من الذهب وكذلك المواطن، وبالتالي على الدولة أن تستجلب شركات عالمية تستخدم تقنيات عالية لاستخراج الذهب لضمان اقتصاد مستقر ومتوازن ..