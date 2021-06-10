امرأة تحقق رقما قياسيا بوضعها 10 مواليد في جنوب إفريقيا

كوكتيل: وكالات

وضعت امرأة في جنوب إفريقيا 10 مواليد في وقت واحد بمدينة خاوتينغ، محطمة بذلك الرقم القياسي الذي حققته حليمة سيسي من مالي، التي أنجبت تسعة أطفال في المغرب. وقالت جوسياما تمارا البالغة من العمر 37 عامًا، إنها وضعت أطفالها العشر (7 أولاد و3 فتيات) في الشهر الـسابع من الحمل، مضيفة أن فحص الموجات فوق الصوتية أظهر في البداية أنها ستنجب 6 أطفال، فيما تبين بالفحص التالي أنها ستنجب 8 أطفال، إلا أنها وضعت 10. وأضافت الأم أن حملها كان صعبا في البداية، حيث عانت آلاماً في الساق وحرقة في المعدة، مبينة أنها وضعت أطفالها بعملية قيصرية وسيقضون الأشهر الأولى في الحاضنات قبل أن تتمكن من اصطحابهم إلى المنزل. ووفقا للأطباء فإن هذا النوع من الحمل نادر، ويحدث عادة عند تلقي علاجات للخصوبة، ويساهم في ولادة الأطفال مبكرًا ويؤثر على وزنهم عند الولادة، وتكون فرص بقائهم على قيد الحياة معرضة للخطر.