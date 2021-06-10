شذي عبدالله تحصد اعجاب “الحواتة” فى “ما تشيلي هم”

الخرطوم: كوكتيل

حصدت الفنانة الشابة شذي عبدالله اعجاب الحواتة فى ادائها لأغنبة الراحل محمود عبدالعزيز ” ما تشيلي هم”، والتي أدتها بشكل خرافي بحسب تعليقات الحواتة على الأغنية التي تم بثها على “اليوتيوب” وحصدت أكثر من “138” ألف مشاهدة، كما أشاد المعلقون علي الفيديو بالفرقة الموسيقية وعلى أدائها الرائع وكتب أحدهم ” ولا غلطة”، ولأول مرة بعد رحيل الحوت أجد فنان يؤدي له أغنية بهذه الروعة”، وكتب آخر “من النادر ننطرب لفنان يؤدي للحوت لكن شذى اثبتي إنك مبدعة واحساسك وصلنا… موفقه خليك مختلفه باغانيك الرصينة وصوتك المتفرد”.