عملية دعامة قلب للفنان القلع عبد الحفيظ

الخرطوم : سعيد عباس

من المقرر ان تجرى عملية دعامة قلب في اليومين المقبلين للفنان الشعبي الكبير القلع عبد الحفيظ في مقر اقامته بجمهورية مصر العربية بالقاهرة ، وذلك بعد ظهور الفحوصات الاولية والمعملية التي أكدت ضرورة وحاجة القلع للعملية وقال القلع (لكوكتيل) عبر مكالمة هاتفية بأنه ستجرى له عملية دعامة قلب في غضون الايام القليلة المقبلة مضيفا بأنهم بصدد البحث عن افضل المستشفيات لإجراء تلك العملية التي وصفها بالحساسة واضاف بانه يطمئن اهله وذويه وزملاءه الفنانين وجماهيره داخل البلاد وخارجها بأن حالته مستقرة واحواله الصحية لابأس بها وقال بأنه يطلب الدعاء من كل ابناء بلاده وختاما دعا بتوحيد الصف بالبلاد ونبذ الفرقة والشتات والعمل من اجل بناء سودان قوي موحد.