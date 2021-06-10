نجل ابو داؤود يهدى صحيفة (السوداني) تسجيلات نادرة لوالده

الخرطوم : سعيد عباس

اهدى الناشط الثقافي والاجتماعي داؤود عبد العزيز محمد داؤود نجل الراحل الفنان الكبير عبد العزيز محمد داؤود مجموعة نادرة من تسجيلات ابو داؤود بعضها تسجيلات خاصة بالعود مع الراحل برعي محمد دفع الله والبعض الآخر بالاوركسترا وذلك بعد ان عبّر داؤود عبر شكره للصحيفة عن زاوية (فنانون ومواقف) على صفحات (كوكتيل) والتي جاءت تحت عنوان (عبدالعزيز محمد داؤود عبقري الاغنية السودانية وملك الطرفة الذكية) ، يذكر ان داؤود يعتبر من الناشطين في العمل الثقافي والاجتماعي بالبلاد حيث إنه يقود حملات كبرى لنظافة البيئة وتجميلها في أرجاء واسعة من العاصمة القومية الخرطوم بجانب اشرافه على عدد من المنتديات و(القروبات) الثقافية والفنية والاجتماعية والاعلامية بالبلاد.