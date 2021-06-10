الإنجليزي يدون عدة ملاحظات المريخ يمنح لاعبيه راحة لثمانية أيام إخضاع اللاعبين لاختبارات كوبر تست وكنه يجهز الحراس

الخرطوم : السوداني

منح مدرب المريخ الإنجليزي كلارك، لاعبي فريقه راحة لمدة ٨ أيام، وذلك عقب برنامج إعدادي ضاغط طيلة الأيام الماضية حرص من خلاله الإطار الفني على تنفيذ العديد من الأعمال الفنية والبدنية الشاقة التي لاقت تجاوباً كبيراً من قبل اللاعبين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً لاقت الإعجاب من قبل الطاقم الفني بقيادة الإنجليزي كلارك إلى جانب مساعده المصري إسلام جمال.

وحرص الأحمر على إجراء مران في الثامنة من صباح أمس بمشاركة لاعبيه تم من خلاله الاطمئنان على الجوانب الفنية والبدنية وإجراء اختبارات كوبرتست قبل أن يتحدث المدرب الإنجليزي مطالبا لاعبيه بضرورة الحرص على الاستجمام الكامل والاستفادة من فترة الراحة وصولا للفائدة الأكبر عقب العودة.

يشار إلى أن مدرب الحراس الكابتن عبد العزيز كنه أخضع حراس المرمى المتواجدين مع الفريق الأول بقيادة أحمد عبد العظيم إلى تدريبات خاصة حرص من خلالها على تعريضهم على الفترة الماضية التي ظلوا فيها دون مدرب حراس عقب رحيل المدرب التونسي السابق الفطناسي وعدم تعاقد النادي مع أي مدرب خلفا له إلى حين الاتفاق مؤخرا مع كنه على شغل المنصب لحين نهاية فترة إجازته وعودته إلى السلطنة.