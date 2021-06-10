(هاتريك) لعثمان ميسي الهلال يكسب تجربة الشباب الودية برباعية

الخرطوم : السوداني

حقق فريق الهلال فوزا عريضا على حساب فريق الشباب بالنادي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر أمس بملعب الهلال في امدرمان، واختبر الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينهو جاهزية مجموعة كبيرة من اللاعبين بالفريقين خلال المباراة، وانتهى شوط اللعب الأول بتقدم الهلال على شبابه بهدفين سجلهما عثمان ميسي احد أبرز نجوم تجربة الأمس الودية، وفي الشوط الثاني نجح عثمان ميسي في تسجيل الهدف الثالث بينما قلص شباب الهلال الفارق بهدف سجله ابياه وفي الشوط الثاني نجح البديل ياسر مزمل في تسجيل الهدف الرابع لصالح الهلال.

وجاءت تشكيلة الفريق الأول على النحو التالي: كديابا في حراسة المرمى، عبد اللطيف بوي، الطيب عبد الرازق، مؤيد عابدين، مجاهد، بشة الصغير، سليم برشاوي، حسين النور، عبد الرؤوف، عثمان ميسي ومحمد موسى.

بينما جاءت تشكيلة فريق الشباب: عمر يوسف، أحمد يحيى، شهاب عامر، احمد موسى، عصمت عبد الحميد، احمد بشير، مجدي السر، عمار إسماعيل، محمد المصطفى، احمد عيد ومصطفى عبد القادر.

الجدير بالذكر ان التجربة الودية شهدت غياب العناصر الدولية حيث يتواجد (13) لاعبا من الهلال ضمن تحضيرات منتخبنا الوطني الاول.