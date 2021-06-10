لاعبو هلال الابيض يتسلمون الرواتب

قام نائب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال الابيض للشؤون المالية ونائب رئيس القطاع الرياضي ناجي جابر صباح أمس بتسليم اللاعبين والجهاز الفني راتب شهر مايو وحافز مباراة الفريق أمام الشرطة القضارف وقام بتسليم اللاعبين المدير المالي للنادي الامين الفحيل.

وسادت معسكر الفريق بضاحية جبرة روح معنوية عالية للاعبين عقب تسلمهم الراتب والحافز مؤكدين جاهزيتهم الكاملة والتامة للزود عن شعار ازرق شيكان ومواصلة العروض المتميزة للفريق والتقدم نحو المراكز الامامية وفي ذات الوقت اشاد لاعبو الفريق بنائب الرئيس للشؤون المالية ناجي جابر للمجهودات الكبيرة والمتعاظمة التي ظل يبذلها تجاه الفريق والوقوف على راحته وتذليل الصعاب بكل تجرد وتفاني.