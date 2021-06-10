مكالمة هاتفية تؤجل تجديد عقد راموس

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الأربعاء، آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

ولم يتوصل ريال مدريد وراموس لاتفاق حول التجديد، حتى الآن، رغم تبقي أيام قليلة على انتهاء العقد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن راموس على استعداد للتراجع، وقبول العرض الأخير للنادي الملكي، بتجديد عقده لمدة موسم واحد.

وسبق أن اعترض راموس على تجديد عقده لموسم واحد، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما جمد المفاوضات بين الطرفين، حيث تنص سياسة ريال مدريد على تجديد عقود اللاعبين، الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا، موسمًا تلو الآخر.

وأضافت الصحيفة أن المدافع المخضرم يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، لكن هذا الأمر لن يحدث دون مكالمة، لم يقرر هو ولا فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إجراءها بعد.

وأشارت “ماركا” إلى أنه منذ المحادثة الشهيرة في إلتشي، لم تتقدم المفاوضات بين الطرفين، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الفترة الأخيرة، عن سحب ريال مدريد عرض التجديد لراموس، وبحثه عن خيارات أخرى.