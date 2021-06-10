الحركة الإسلامية تدعو لإسقاط الحكومة وتُطالب الجهات الأمنية بألّا تتأخر في الاستجابة

الخرطوم: السوداني

دعت الحركة الإسلامية السودانية إلى إسقاط الحكومة. وقالت في بيان لها: “إننا وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها، ندعو كل الشرفاء للخروج بقوةٍ وحزمٍ لرفض هذه السياسات الرعناء ولإسقاط هذه الحكومة الفاشلة عاجلًا”.

وأضافت: “نأمل ممن بيدهم مقاليد الأمور من العقلاء المسؤولين عن (أمن البلاد) وسيادتها بألّا يتأخّروا في الاستجابة لمطالب الجماهير”.

ومضت الحركة في بيانها: “إكمالاً لمسلسل الفشل في إدارة الشأن العام، ها هي الحكومة تُعلن أسعاراً جديدة للمحروقات فاقت كل تصوُّرات المُتشائمين، بل وتُعلن أيضاً أن تلك الأسعار الخيالية المُعلنة ليست نهائية، لقد قلنا مراراً ونقول إن سياسات رفع الدعم التي تُمارسها الحكومات الراشدة تتم في تدرُّجٍ لا يُرهق المواطن وتتم وفق منظومة شاملة من سياساتٍ تعويضية لقطاعات الشعب التي تحتاج إلى دعمٍ وسندٍ، ثُمّ إنّ رفع الدعم يجب أن يتم وفق سياسات شاملة تُركِّز على دعم الإنتاج والصادر وتضبط الوارد والصرف الحكومي، وليس قفزاً فوق كل المراحل، وتهشيماً لقُدرات المُجتمع وإفقاره ورميه في أتون المسغبة واليأس”.