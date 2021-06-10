وزير الداخلية يكرِّم الجندى “الفاتح مجذوب” لإنقاذه طالب أساس انهارت عليه بئر المدرسة

الخرطوم: السوداني

كرم الفريق اول شرطة حقوقى/ عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية بمكتبه اليوم الخميس، الجندى شرطة الفاتح مجذوب كنو التابع لشرطة محلية الخرطوم قسم شرطة إمتداد الدرجة الثالثة والذى قام بدور بطولي وشجاعة نادرة في إنقاذ حياة طالب أساس بمدرسة الصحافة انهارت عليه بئر مرحاض المدرسة.

وذلك بحضور الفريق شرطة حقوقي/الصادق على إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالإنابة والفريق شرطة حقوقي/ زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم.

وأوضح وزير الداخلية في تصريح وفق (المكتب الصحفى للشرطة) أن التكريم يأتى عرفانا للدور الكبير والعمل البطولي العظيم الذى قام به فى إنقاذ حياة طالب ممتحن لشهادة الأساس وهو واجب مهنى تظل الشرطة تقوم به تجاه مواطنيها مؤكدا أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لن تألو جهدا فى بذل المزيد من الجهد لحماية الأرواح والممتلكات وتقديم كل غالٍ ونفيس في سبيل حماية وسلامة الوطن والمواطن.