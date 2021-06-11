التحالف السوداني: تأخير الترتيبات الأمنية لن يكون سبباً في العودة للحرب

الخرطوم: السوداني

قال رئيس التحالف السوداني عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية خميس عبد الله أبكر، إن تأخير الترتيبات الأمنية لن يكون سبباً في العودة للحرب مرة أخرى، “لأننا نعلم بأن الحرب لها آثار سالبة على كل المجتمعات”.

ونادى خميس لدى مخاطبته حشداً جماهيريا لكوادر الحزب والمواطنين أمس بميدان الحرية بمدينة سنار، بتحقيق التعايش السلمي في كل ربوع السودان، وأضاف “إننا نستمر في تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعناها بجوبا مؤخراً قناعة منا في وقف الحرب والاتجاه الى تحقيق الأمن والاستقرار بجميع ولايات السودان”.