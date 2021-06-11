محافظ (المركزي) يكشف عن مساعدة قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية

الخرطوم: السوداني

قال محافظ بنك السوداني المركزي الفاتح زين العابدين إن العون الفنى الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية، اشتمل على تعزيز دور الرقابة المصرفية بتطبيق الرقابة المبنية على المخاطر بدلا عن الرقابة المبنية على الالتزام.

والتقى زين العابدين أمس (الخميس) بالقائم بأعمال السفارة الفرنسية بالسودان ووفد من الاتحاد الأوربي بالإضافة لوفد من الوكالة الفرنسية للتنمية والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بالسودان، بشأن مناقشة العون الفني المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية والإتحاد الأوربي للبنك المركزي .

وأوضح المحافظ أن العون الفني شمل مساعدة البنك المركزي للإلتزام بالمعايير الدولية لغسل الأموال ومراجعة نوعية الأصول للمصارف العاملة وتطوير الإطار القانوني في هذا الإطار والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وبناء المؤشرات التي تساعد في تحقيقه .

وبدأ العون في الربع الأخير من العام 2020م و يستمر إلى 2022م للمرحلة الأولى فيما تبدأ المرحلة الثانية من 2022م إلى 2023م.