زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء

الخرطوم: السوداني

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه، في تعاملات السوق السوداء ليوم أمس (الخميس) فيما استقر لدى بنك السودان المركزي.

وبلغ سعر الدولار في تعاملات سوق النقد الموازية غير الرسمية 470 جنيها مقابل 447 جنيها الأربعاء.

وحسب موقع (الراكوبة) فإن تعاملات بنك السودان المركزي زاد متوسط الدولار إلى 438.2 جنيه للشراء، 445.3 جنيه للبيع.

وزاد سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي، مسجلا 523.3 جنيه للشراء، 528.4 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء بلغ سعر اليورو 550 جنيها.

و ارتفع سعر الجنيه الاسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 608.76 جنيه للشراء و612.48 جنيه للبيع.