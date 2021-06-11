منتخبنا الوطني يواجه نظيره الزامبي وديا

الخرطوم : السوداني

يخوض منتخبنا الوطني مواجهة ودية مساء اليوم أمام نظيره الزامبي، بملعب الهلال في أمدرمان. وتأتي المواجهة ضمن أيام الفيفا المخصصة للمباريات الدولية، حيث يخطط منتخبنا الوطني للاستفادة من مواجهة زامبيا الودية مساء اليوم وكذلك مواجهة نفس المنتخب يوم الأحد قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة المنتخب الليبي في تصفيات كأس العرب فيفا المقامة في قطر.

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الرصاصات النحاسية، بحصة تدريبية خفيفة، جرت عند الساعة الخامسة والنصف من عصر أمس، في استاد الهلال بأم درمان، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني وطاقمه المعاون حيث ينتظر أن يمنح المدير الفني للمنتخب الوطني الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة التي ستلعب اليوم.

المنتخب الوطني سيواجه الزامبي اعداديا عند الساعة السابعة من مساء قبل أن تجدد المواجهة بالأحد، بتشكيلة يتوقع أن تضم العناصر الأساسية بقيادة الحارس على ابوعشرين وأمير كمال ونصر الدين الشغيل وأبوعاقلة عبدالله ومحمد عبد الرحمن وذلك في طريق التحضير لمباراة ليبيا يوم 19 يونيو 2021م في العاصمة القطرية (الدوحة).