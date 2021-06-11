السودان بالأحمر وزامبيا بالأبيض في الاجتماع الفني للمباراتين

انعقد الاجتماع الفني لمباراتي السودان وزامبيا الإعداديتين؛ يومي (11) و (13) يونيو 2021م، عند الساعة الواحدة من ظهر أمس الخميس، في قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدم في الخرطوم2، وترأس المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات، ومراقب المباراة الاجتماع، وحضره من جانب الاتحاد عضوا مجلس الإدارة؛ الاستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات، والاستاذ معتز محمد لطيف (الشاعر) رئيس لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية، بجانب الاستاذ هشام محمد أحمد المسئول الأمني، وطاقم تحكيم المباراة، بقيادة السمؤال الفاتح حكم الوسط، وناجي الفاتح مساعد أول، ومعاذ محمد توم مساعد ثاني، وعبدالعزيز جعفر حكماً رابعاً، وسيكون الخبير عامر عثمان مقيماً للحكام، و كان في الاجتماع حضوراً تمثيل المنتخبين، والأجهزة الرسمية ذات الصلة.

الإجتماع أمنّ على إنطلاق المباراتين عند الساعة السابعة مساء في استاد الهلال، وسيرتدي السودان الزي الأحمر الكامل، وزامبيا بالزي الأبيض، مع التقيد بكافة الموجهات الخاصة بالبروتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي.