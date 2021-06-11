إستقبال فخيم لبعثة الزامبي

وجدت بعثة المنتخب الزامبي لكرة القدم استقبالا فخيما من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم، الذي قام بالتنسيق مع القصر الجمهوري لفتح الصالة الرئاسية في مطار الخرطوم، وقد حلت بعثة الزامبي عند الساعة الثانية والنصف من فجر الخميس، وكان باستقبالها من مجلس الادارة، المهندس الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات، و الاستاذ اسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات.. والاستاذ حسين الياس المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية، و حلت البعثة في فندق هوليداي فيلا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة الاتحادية.