عاجل: الموت يغيب الأمير عبد الرحمن نقد الله

الخرطوم: السوداني

غيب الموت اليوم الجمعة بمستشفى علياء التخصصي بأمدرمان، الامير عبدالرحمن عبدالله نقدالله، القيادي في حزب الامة القومي وكيان الانصار بعد صراع طويل مع المرض.