عاجل: الموت يغيب الأمير عبد الرحمن نقد الله أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 11 يونيو, 2021 11:03 م - 0 الخرطوم: السوداني غيب الموت اليوم الجمعة بمستشفى علياء التخصصي بأمدرمان، الامير عبدالرحمن عبدالله نقدالله، القيادي في حزب الامة القومي وكيان الانصار بعد صراع طويل مع المرض. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)