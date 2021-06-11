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عاجل: الموت يغيب الأمير عبد الرحمن نقد الله

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

غيب الموت اليوم الجمعة بمستشفى علياء التخصصي بأمدرمان، الامير عبدالرحمن عبدالله نقدالله، القيادي في حزب الامة القومي وكيان الانصار بعد صراع طويل مع المرض.

alsudani
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