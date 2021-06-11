الفريق أول حميدتي يزور الشيخ موسى هلال في داره

الخرطوم: السوداني

سجل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، زيارة اجتماعية، للشيخ موسى هلال، بداره. نهار اليوم الجمعة.

وتعد زيارة “حميدتي” لهلال هي الأولى، بعد خروج الأخير من السجن العسكري. وتأتي هذه الزيارة، لتنهي قطيعة وخلافات امتدت سنوات بين قائد الدعم السريع وقريبه زعيم المحاميد، الشيخ موسى هلال. ووجدت الزياراة استحساناً كبيراً وسط العشيرة والمقربين.

وقال مصدر مقرب من الطرفين لـ(السوداني)، إن الزيارة كانت اجتماعية، ولم تتطرق إلى أي أمور سياسية، حيث دار حوار ودي بين الجميع في إطار الأسرة الواحدة، التي تجمعهم أواصر الدم والرحم.