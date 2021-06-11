التوقيع مع شركة ألمانية لرفع معدل مناولة الحاويات ببورتسودان

الخرطوم: عبد القادر باكاش

وقعت هيئة الموانئ البحرية اليوم، اتفاقاً مع شركة ميناء هامبورغ الألمانية للاستشارات بمقر وزارة النقل لرفع الأداء التشغيلي لمحطة الحاويات ببورتسودان، وذلك بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم.

وقال وزير النقل المهندس ميرغني موسى حمد لــ(السوداني)، إن الاتفاق يأتي ضمن مشروع تطوير محطة الحاويات بميناء بورتسودان ولا علاقة له بالخصخصة وهو اتفاق يتلخص في أربع وظائف رئيسية للشركة الألمانية في المحطة لتحسين معدل المناولة من خلال مراجعة عمليات التشغيل وتقييم المعدات والآليات ومراجعة الوصف الوظيفي لكل من العاملين بالمحطة وتدريبهم وتأهيلهم على نظم إدارة الموانئ، بجانب تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتوقع الوزير أن يساهم المشروع في رفع كفاءة عمال وموظفي المحطة واكتسابهم خبرات إضافية من الشركة الألمانية عبر العمل المشترك خلال مدة الأشهر الستة المتفق عليها في العقد. وقال ميرغني: أدعو عمال وموظفي الميناء للاستفادة من هذه الفرصة في التدريب المتقن وتطوير المهارات وزيادة المعارف والمقدرات التي تمكنهم من المواصلة في تطوير الموانئ البحرية بعد إكمال المشروع.

وأشار إلى أن الدولة عازمة على المضي قدماً في تطوير الموانئ ورفع كفاءة العاملين، ونفى المهندس ميرغني اي اتجاه لبيع أو خصخصة محطة الحاويات.

من جهتها، قالت رئيسة الفريق الاستشاري الألماني، المستشار الاقتصادي بشركة ميناء هامبورغ السيدة كريستينا برميس لـ(السوداني)، إن مهمتهم تتلخّص في تقديم استشارات فنية لميناء بورتسودان في مجالات التشغيل والسلامة المهنية ورفع كفاءة العاملين وتعزيز جهود الموانئ في تحقيق معدل أعلى في مناولة البضائع.

وأكدت كريستينا أن الشركة ذات مهمة محددة وهي للمساعدة فقط لكل لوازم التطوير، وأبدت استعداد شراكتهم على تسخير كافة خبراتها وإمكاناتها لتطوير محطة بورتسودان.