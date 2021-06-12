الشباب مابين الهجرة والمواكب..1

يعتبر الشباب من أهم أعمدة بناء الاوطان وغالبية الدول المقدمة تهتم بذلك العمود الفقري حيث توفر لهم بيئة تعليمية مهيأة جيدا في كافة المراحل الدراسية المختلفة بالاضافة الى البرامج المقدمه خلال العطل الصيفية كل ذلك من اجل تقدم ومستقبل اوطانهم .بالاضافة الى وجود قيادات في مختلف المناحي يقتدي بها اولئك الشباب .

بعض الدول تجعل من السياسة وسيلة لكسب العيش والغنى من خلال الوصول للسلطة ونقلد المناصب وتقسيم الثروة . متناسين الوطن والمواطن ، متداولين الشعارات والخطب الرنانة التى تزين الاحاديث السياسية ليخدع بها الشعب وخاصة الشباب والصعود على آمالهم وطموحاتهم .

تتنوع موارد السودان من طبيعية و زراعية وثروة حيوانية بالاضافة الى الذهب والنفط والمنتجات البترولية فضلا عن الموارد البشرية المتميزة لكن اين كل هذا الآن .

عدم وجود قدوات ببلادنا أحد اسباب مانحن فيه اليوم لاسيما الناحية الاجتماعية والتي تدهورها ادى الى الظواهر السالبة سنعود الى ذلك في مقال آخر

الاحزاب السياسية التى صدعت رؤوسنا بان البلاد مليئة بالموارد الضخمة التى استفاد منها النظام البائد ومنها ما لم يستطع الاستفاده منها لانه لا توجد كفاءات حقيقية ابان حكومة الانقاذ .

وصدعت رؤوسنا بالشعارات والهتافات التى انجرف وانخدع بها الشباب والاطفال كما قلنا انه تدندن الاحزاب باحاديث استهلاكية فقط..

تلك الاحزاب التى اخرجت الشباب لاسقاط الانقاذ اوهمتهم بان الحياة ستنفتح لهم وسيقودوا الوطن الشاسع وستمزق كل الفواتير التي كانت تدفع ابان البائد من فاتورة حرب وفاتورة تدفع للحساب الخاص للرئيس وللحزب آنذاك ولكن ماذا حدث ..!

اعتصام ومن ثم فضاً له مما ادى لمصرع شباب وفقدان بعضهم ،ومازال هذا الموال مستمر ااعتصامات وفي كل حين وآخر احتجاجات يروح ضحاياها شباب لا ذنب لهم غير انهم مخدوعون من تلك الاحزاب الانانية التي لم نسمع بان احد قياداتهم راح ضحية لتظاهرات او موكب لايهمنا هنا .

اليوم في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور والسيولة الامنية وعدم وجود قدوة فاعله ذات جدوى اضافة الى الاحباط الذي اصاب الاسرة السودانية وبالاخص الشباب الطامحين .. تجد فئتين من الشباب إحداها تسعى عبر التظاهرات والمواكب مخدوعة كماذكرنا من الاحزاب البائسة التي لم تقدم للوطن ( عقالا نافعا) بل خطة سليمة واستراتيجية تعبر بالوطن

و الفئة الاخرى الشباب الطامحون أصحاب الهدف العالي من تعليم مستمر ومستقر وعمل نافع يجنون به ثمار تعليمهم ويردون دين أسرهم التي سهرت و تعبت فيهم وهم قد يكونوا ايضا من الفئة الاولى ولكن وعوا واستبصر وا حقيقة الاحزاب السياسية .لذلك لكي يحققوا ماسبق من رد دين لاسرتهم وابسط حقوقهم من امتلاك منزل………. و زوجة صالحه لابد لهم من عمل مميز يتناسب مع قدراتهم العلمية واحلامهم بل حقوقهم المهضومة في هذا الوطن المتنازع بين الاطراف الاحزبية والسياسيين .لذلك يكون عبر الخروج من بوابة المطار اي الهجرة للخارج ( الاغتراب ) التي باتت اهم واجبات الشباب تجاه انفسهم وأهلهم .

اذن كيف نستفيد من الشباب الطامح ونحفزهم للبقاء بالوطن لبنائه بدلا من مساهمتهم في بلاد المهجر وذلك بدعمهم وعمل مشاريع من اجلهم دون ان يقربها اي سياسي انتهازي فقط تدار بواسطة كفاءة حقيقة وطنية ……..

اما الفئة الاولى نبدا بان نوقفهم بعدم الانجراف مع الاحزاب البائسة وشعاراتهم . والاهتمام بتعليمهم ومستقبلهم .

لابد من معالجة الاحزاب البائسة بتغيير وتجديد قياداتهم الهرمة التى باتت لعقود في قيادة الحزب دون تقديم اي جديد ومن ثم ان تعمل القيادات الجديدة في تغيير السياسات الداخلية التى تتناسب مع التغيرات الداخلية والخارجية بمعنى مختصر تغيير شامل يطال هيكلة الاحزاب ..

هنالك دور مهم جدا اجتماعي للاسر بمراقبة أبنائهم في حياتهم مع من يذهبون وضعهم الاكاديمي بمراحلهم التعليمية المختلفة اضافة الى متابعتهم واهتماماتهم الثانوية من مواقع تواصل اجتماعي وقنوات فضائية حتى يبذلوا جهدهم في مايحقق احلامهم ويفيد الوطن .

تقديم قيادات وكفاءات حقيقة لادارة البلاد متخصصة في مختلفة المجالات زراعية اقتصادية واجتماعية مهم جدا حتى لايطمع السياسون ويخدم اجندتهم الخاصة والخارجية

ويبقى الشباب الداعم الاول للوطن وليس للخارج عبر المواكب الحقيقة التى تقدم للامام عبر الانجاز وليس الهتافات والشعارات .

خارج النص

المياه حياة – وفروا المياه – احياء العاصمة تعاني