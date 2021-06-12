عضو مجلس إدارة المريخ لـ( السوداني) هيثم الرشيد : لست تابع لأحد وابتعدت بإرادتي مصلحة الأحمر في لم الشمل، تجاوز الخلافات وتطبيق القانون

الخرطوم : السوداني

أوضح عضو مجلس إدارة نادي المريخ الكابتن هيثم الرشيد أنه ظل طيلة الفترة الماضية بعيدا عن محيط العمل الإداري بالنادي بإرادته ويتابع مجريات الأمور والصراع الإداري بين كافة الأطراف.

ولفت الكابتن هيثم الرشيد في تصريحات خاصة لـ ( السوداني) بأنه يتمنى أن يحسم الصراع بشكل نهائي ويتوحد الجميع في المريخ وصولا إلى الغايات والأهداف المطلوبة.

ونفى الكابتن هيثم الرشيد، انتماءه لأي من الأطراف المتصارعة في المريخ مشيراً إلى أنه ابتعد برغبته خلال الفترة الماضية وظل يراقب التطورات ويمني النفس بالعبور بالنادي إلى بر الأمان باعتبار أن هناك الكثير من الاستحقاقات التي وجب الانتباه والتركيز عليها.

ودعا الكابتن هيثم الرشيد إلى توحيد الجهود والعمل على قبول الآخر والسعي لإنهاء الصراع المريخي عبر الطرق المشروعة المتمثلة في تنفيذ ما ورد بالنظام الأساسي وصولا إلى بر الأمان.

وشدد عضو مجلس الإدارة بأن رغبتهم كانت ومازالت قائمة في ضرورة دعم الخط الذي تبنته مجموعة حماة الديمقراطية الذين عرضوا بنود واضحة ومحترمة أساسها الواضح هو ضرورة العمل على احترام العمل المؤسسي باعتبار أن ذلك هو المخرج الوحيد من الأزمة الحالية وينبغي أن يجد ذلك الدعم من الجميع باعتباره مخرجا آمنا يهدف في المقام الأول إلى مصلحة الكيان التي ننشدها جميعا بالإضافة إلى الغاية الأسمى وهي لم شمل الجميع ووضع أسس وحلول دون خلافات أو انقسامات بين اي من أطراف المجتمع المريخي.

ونفى الكابتن هيثم الرشيد تصريحه لأي من الجهات الإعلامية طوال الفترة الماضية وقال انه ظل بعيدا عن العمل الإداري بإرادته، لافتا انه يتمنى أن يتم التحري في التصريحات وأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وبالتالي غير صحيح ما نشر من تصريحات وقال إنها مفبركة وقال إن الأجواء تحتم من الجميع الحكمة وعدم زرع الفتنة.