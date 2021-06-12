أعضاء الاتحاد متمسكون بموقفهم تجاه ( سوداكال)

علمت ( السوداني) بأن عددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أبدوا تمسكا كبيرا بموقفهم الواضح والمتشدد حول ضرورة تطبيق القانون في مواجهة مجلس المريخ بقيادة آدم سوداكال ولفت عدد من الأعضاء النظر إلى أن حيثيات قضية المريخ واضحة وينبغي أن تحسم بشكل نهائي في الاجتماع القادم باعتبار أن التسويف في هذا الملف خلف الكثير من التساؤلات والاستفهامات لمجلس إدارة الاتحاد ولابد من تطبيق القانون لانجلاء الموقف والأزمة الناشبة الآن بشكل نهائي، يشار إلى أن رئيس اتحاد الكرة كمال شداد وصف ما يقوم به رئيس الأحمر سوداكال مؤخرا بالعبث وذلك على خلفية المخاطبات بين الأخير واتحاد الكرة ومطالبته بإبعاد بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع المرتقب.