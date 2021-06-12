الشرطة القضارف يحتج ويهدد بشأن البرمجة

قرر مجلس ادارة نادي الشرطة القضارف في اجتماعه الذي عقد مساء الخميس مخاطبة الاتحاد العام حول برمجة الدوري الممتاز وتأجيل بعض المباريات بدون اسباب ومبررات مقنعة مما يؤثر على عدالة المنافسة ونتائج المباريات وتمسك مجلس ادارة نادي الشرطة ببرمجة المباريات المؤجلة أولاً ومن ثم خوض واداء مباراة الاسبوع الرابع في الدوري امام اهلي شندي وقال عضو المجلس عمار الضو بان لجنة البرمجة تعمدت تأجيل بعض المباريات لمصلحة فرق محددة بتاثير من بعض أعضاء اللجنة في التدخل المباشر بوضع اعذار وَمبررات غير منطقية اظهرت ميولهم وسعيهم لانقاذ بعض الفرق وإسنادها في الخفاء من تأثيرات وتدخلات على البرمجة وقال الضو انهم رصدوا ما يتم ويتابعون ما يدور في الخفاء والغرفة المظلمة وما يحاك ضد ناديه وبعض الاندية ويجب على رئيس الاتحاد التدخل العاجل وانقاذ الدوري الممتاز من التلاعب والتاثير على البرمجة في ظل صرف الاندية والازمة الاقتصادية واضاف الضو تأكيد موافقتهم على التاجيل وتعليق بعض المباريات لمشاركة المنتخب الوطني ولرحيل الهرم الرياضي جمال حسن سعيد وتحدث عن مدى تأثير التأجيل على البرمجة وشرخ العدالة وقال انهم قادرون على نيل حقوقهم وحمايتها وكشف الحقائق للراي العام وعلى شداد وضع يده وبصره على ما يتم في لجنة البرمجة.