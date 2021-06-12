وضع شرطة الخرطوم في حالة الاستعداد القصوى

الخرطوم: السوداني

وضع مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق شرطة زين العابدين عثمان، قوة شرطة الولاية في درجة الاستعداد القصوى، ووجّه بتعزيز أجهزة جمع المعلومات ونشرها ميدانياً، وذلك لحماية حق المواطنين في التعبير السلمي، وحمايتهم من الذين يستغلون المسيرات السلمية في الاعتداء على المواطنين ونهبهم.



وقال الفريق زين العابدين في تصريحات صحفية: “بعض ضِعاف النفوس من العصابات المتفلتة، استغلت مناخ الحرية لتحقيق أغراضها في نهب المواطنين وسلبهم، كما تابع الكثيرون خلال الساعات المنصرمة”. وأضاف بأن الشرطة ستقوم بواجبها كاملاً في التعامل مع هؤلاء بكل حزمٍ ووفقاً للقانون.

كما أكد على حرية التظاهر والتعبير سلمياً، المكفولة للجميع، وناشد المواطنين بالتبليغ الفوري على الرقم 999 عند حدوث أعمال نهب أو سرقة أو اعتداء عليهم أو بالقرب منهم.