صاحب معصرة بلدية لزيت السمسم تدار بالجمال “محمد توم” (2-2): بعض الحسناوات يطلبن مني (بول الابل)

حوار : نزار عباس

تعد معاصر زيوت السمسم التي تديرها الجمال لعصر حبوب السمسم من اقدم التقنيات الصناعية في تاريخ البشرية وذلك قبل ظهور المكابس والمصانع الحديثة التي تدار بالكهرباء.. ورغم عراقة وقدم هذه المعاصر ماتزال محافظة على مكانتها ودائما ما تنال الإعجاب والتقدير لجودة منتجاتها.. وهي إحدى الوسائل للتعبير عن ثقافة وتراث الاوطان والتذكير بالماضي التليد..

(كوكتيل) استهدفت صاحب معصرة بلدية لزيت السمسم محمد توم مختار الذي جاء للعاصمة من ولاية شمال كردفان للعمل في مهنة أجداده التي توارثها عنهم رغم تفوقة الاكاديمي وحصوله على بكالوريوس ادارة الاعمال من جامعة كرري، فماذا قال؟..

يقال ان لزيت السمسم فوائد عديدة؟

بالتاكيد زيت سمسم المعصرة البلدية له فوائد كثيرة جدا وهو علاج لكثير من من الأمراض خاصة التهابات الصدر وارتفاع درجة حرارة الجسم وبالمناسبة مع ظهور جائحة كورونا زادت نسبة الطلب على زيت سمسم المعصرة البلدية وفي احيان كثيرة ياتوني زبائن في المحل وهم يرتدون كمامات لطلب زيت السمسم لمصاب الكورونا واتعامل معهم من على البعد وكذلك ناس العلاج الطبيعي يستخدمونه في تدليك المفاصل والاربطة، واصحاب العطارات والبوتيكات أيضا زبائني يستخدمون زيت السمسم في تركيبة زيوت الشعر للفتيات.

اذاً هنالك طلب عال وقوة شرائية جيدة؟

ليست بالقدر المطلوب زيت السمسم غالي و لا يشتريه الا شخص يعرف قيمته وفوائده.

كم سعر رطل زيت السمسم في العصارة؟

هناك زيادة حدثت مؤخرا ادت لارتفاع رطل زيت السمسم من (٨٠٠ الى ٩٠٠) جنيه لذلك هناك قلة في الطلب عليه.

ماهو سبب ارتفاع اسعاركم ؟

الاسباب كثيرة منها على سبيل المثال ارتفاع سعر الصرف لان اغلبية انتاج محاصيل السمسم تصدر للخارج بالاضافة لان زراعة السمسم تكون في مواسم محددة وحين انتهاء الموسم يكون هناك ندرة في السمسم ونحن في السابق نشتري قنطار السمسم بـ( ٧ و٩ ) آلاف واليوم ارتفع الى (٢٤) الفا. واذا استمر بهذا الارتفاع سوف اهجر مهنتي التي أحبها اضف الى ذلك أيضا ان السمسم يدخل في الكثير من الصناعات مثل الادوية والحلويات والمعجنات والخبائز وغيرها كلها اسباب ادت لارتفاع زيت سمسم المعصرة البلدية.

كم تبلغ منصرفاتك اليومية مقارنة بدخلك اليومي؟

منصرافاتي في اليوم تتراوح مابين ( ٥الى ٧) آلاف، فيما يتراوح دخلي اليومي مابين ( ٥ الى ١٠) آلاف مع العلم ان الدخل غير ثابت حسب السوق وانت ورزقك.

هل تصل منتجاتك خارج حدود الوطن؟

نعم بالتاكيد ياتي بعض الزبائن لطلب زيت السمسم للاهل والاقارب المغتربين في الخارج والبعض الاخر يشتريه كتجارة، حيث يقومون بشراء منتجاتي من الزيت ويتم بيعها في الخارج بالعملة الصعبة، ويحققون ارباحا اكثر من ارباحي لفارق العملة مع هبوط عملتنا المحلية مقابل العملات الاجنبية .

حدثنا بالارقام عن تكلفة هذآ المشروع ؟

انا شخصيا عندما بدأت المشروع كلفني مايقارب المليار، ولكن حاليا بالتاكيد مع الزيادات الماثلة ربما تصل التكلفة قرابة اثنين مليار او اكثر .

هل حققت مكاسب من هذه المهنة ؟

في الحقيقة حاليا لا توجد مكاسب مجزية مع الصرف العالي والغلاء في البلد، إلا إذا صدرت للخارج بالتاكيد سوف أحقق أرباحا كبيرة جدا.

اذاً لماذا لم تفكر في التصدير للخارج؟

بالطبع فكرت في ذلك خاصة اني خريج ادارة اعمال، والتسويق احد تخصصاتي و لكن للاسف لا املك الامكانات المادية للتصدير .

حدثنا عن أثر المواقف التي تحدث لك أثناء العمل؟

بالتأكيد في مواقف كتيرة وطريفة البعض يريد أن ياخذ صور تذكارية مع الجمل خاصة الاطفال والفتيات، وهناك بعض الحسناوات يطلبن مني أن ابيعهن (بول الجمل) الذي يقال عنه انه يطول الشعر للفتيات ويحسن نمو الشعر حسب ما علمت

وواحدة من اكثر الغرئب والطرائف ان بعض النساء الحوامل يطلبون مني السماح لهم بالمرور تحت الجمل لاعتبارات العادات والتقاليد في مناطقهن .